Dimitiru: “Mevcut hareketliliği değerlendirmeliyiz”

Güney Kıbrıs'ta Meclis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması konusunda son dönemde var olan hareketliliğin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Alithia gazetesi, Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun perşembe akşamı partisi DİSİ tarafından düzenlenen “antişgal” etkinliğinde yaptığı konuşmaya yer verdi.

Dimitriu konuşmasında özetle, Kıbrıs sorununda son dönemde mevcut hareketliliği Yunanistan ile sıkı iş birliği içerisinde değerlendirmeleri ve Kıbrıs Rum tarafının “samimi ve olumlu tutumunun resmi olarak kayıtlara geçmesini sağlamaları gerektiğini” söyledi.

Şu anki seçeneğin, üniter devlet ve iki toplumlu iki kesimli federasyon arasında değil iki toplumlu iki kesimli federasyon ile ülkenin kalıcı bölünmesi arasında olduğunu vurgulayan Dimitriu, “bu girişim de başarıya ulaşmazsa, uluslararası toplumun, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümünün mümkün olmadığı sonucuna varma tehlikesi bulunduğunu” sözlerine ekledi.