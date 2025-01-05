Dimitri: Guterres'in insiyatiflerini reddetme lüksüne sahip değiliz

DİSİ ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Kıbrıslı Rumların siyasi eşitliği olan federasyon çözümüyle ilgili iradesinin samimi olmadığı görüşünün uluslararası toplumun bir kısmında karşılık bulduğunu söyledi “Kıbrıs sorunundaki zorluklar konusunda yanılgılarımız yok.” dedi.

Fileleftheros, Dimitriu’yla yaptığı geniş çaplı özel söyleşiyi okurlarına manşetten “Elinizi DİSİ’nin Üzerinden Çekin… Annita Dimitriu Hristodulidis ve Bakanlarına Mesaj Veriyor” başlığıyla aktardı.

Annita Dimitriu, “2017’de cereyan edenler yüzünden iki bölgeli iki toplumlu federasyonun esasen öldüğü ve önümüzdeki beşli konferansta başka bir şeyin görüşüleceği” tezine katılıp katılmadığı sorusuna karşılık “Her başarısız çözüm çabası ve zamanın geçmesi sadece Türk taleplerine hizmet eder, uzlaşılmış çözüm zemininin aleyhinedir.” dedi.

“Bizi Türk işgalinden kurtaracak, özgürleştirecek ve vatanı işgal askerlerinden ve modası geçmiş garantilerden uzak yeniden birleştirebilecek başka bir yol yoktur.” da diyen Dimitriu “federasyonun terk edilmesi, müphem ve başarılması mümkün olmayan daha iyi bir şey için yeni bir uzun vadeli mücadeleye girilmesi yönündeki sesleri benimsemediklerini” anlattı.

Kıbrıslı Rumların siyasi eşitliği olan federal çözümle ilgili iradesinin samimi olmadığına dair sistemli bir Türk propagandasının varlığından söz etti ve “Gerçek olmasa bile bu hikaye maalesef uluslararası toplumun bir kısmında karşılık buluyor.” itirafında bulundu. Dimitriu çıkmaz uzadığı sürece federasyonun artık mümkün olmadığı tezinin aşamalı olarak benimsenmesini gündeme getireceğine işaret ederek, böyle bir şeyin tehlikeli ve yıkıcı olacağı görüşünü ortaya koydu.

Annita Dimitriu geçen ocak ayında “Türk propagandasını muteber bir şekilde iptal edebilmeleri için” öneri sunduklarını hatırlatarak, “İki bölgeli, iki toplumlu federasyonu destekleyenler de dahil Kıbrıs Türk toplumunun, uluslararası unsurun anlayışla karşıladığı bazı endişelerine cevap vermezsek Crans Montana müzakere kazanımlarını korumamız zor.” ifadesini kullandı.

Dimitriu’ya “iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümü görüşme gündeminde olmazsa Hristodulidis’in beşli görüşmeye gitmemesi mi gerektiği, bu senaryo kendisinin önünde olsaydı ne yapacağı” da soruldu.

Çıkmazın kalıcılaşması ve emrivakilerin derinleşmesinin, “Kıbrıs Helenizm’i” olarak nitelediği Rumların aleyhine olacağını söyleyen Dimitriu BM Genel Sekreteri’nin, çağırmaya niyetlendiği gayriresmi beşli konferans gibi inisiyatiflerini reddetme lüksüne sahip olmadıklarına dikkat çekti.

Dimitriu “yeni bir ciddi inisiyatif alınması için 5 ya da 7 yıl daha bekleyemeyiz." dedi, özetle şunları söyledi:

“Genel Sekreter’in iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümünü dışlayabileceği kanaatinde değilim. Genel Sekreter'in iki tarafın tezlerini de ikisini ayıran uçurumu da bildiğini algılıyoruz. Bu nedenle beşli konferansı çağırdığında, Türkiye’nin tezlerini sunmasını engelleyecek söylemlerden kaçınması kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla, arabuluculuk rolünü elde etmek arzusuyla bütün tarafların tezlerini sunmasına müsaade edecek.

Bizim taraf uzlaşılmış zeminde muteber bir şekilde ısrar ettiği sürece Genel Sekreter bunun dışında farklı fikirler sunamaz. Elbette, karşılaşacağımız zorluklara dair yanılgılarımız yok, bu nedenle en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız.”

Annita Dimitriu söyleşide, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e ve bakanlarına “DİSİ ile uğraşmayın, gerçek görevinize odaklanın.” mesajı verdi. DİSİ’nin parçalanması hayallerinin boş olduğunu belirterek, bundan sonra DİSİ’nin Hristodulidis hükümetine uygulayacağı kontrolün detaylı ve sert olacağını söyledi.