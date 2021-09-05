Dimitriadis: Kıbrıs Cumhuriyeti Avrupa Konseyi ve özellikle ailelere izahat vermeli

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), 1974 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Rum makamları tarafından Lakadamya Askeri Mezarlığı’na gömülen, ancak kayıplar listesine dahil edilen Hristofis Vasiliu Pasias’ın davasında Rum Yönetimi’ni tazminat ödemeye mahkum etmesiyle ilgili yankılar devam ediyor.

Pasias ailesinin avukatı Ahilleas Dimitriadis, Haravgi gazetesine açıklama yaparak, AİHM’nin verdiği kararın, Rum Yönetimi’nin tazminatı ödemek ve 25 yıllık bu gecikmenin sebepleriyle ilgili araştırma yapıp, Avrupa Konseyi’ne bu konuda izahat vermek zorunda olduğunu gösterdiğini söyledi.

Habere göre Dimitriadis, Rum Hükümeti’nin yalnızca Pasias’ın değil, aynı muameleye maruz kalan 23 aileye daha izahat vermekle ve Pasias ile aynı toplu mezarda gömülü bulunan kişilerle ilgili araştırma yapmakla yükümlü olduğunu kaydetti.

Dimitriadis, kayıplar konusunun kötü idare edildiğini ve bu konudan kötü yönde istifade edildiğini belirterek, bazı kişilerin kayıp yakınlarını, kaybettikleri yakınlarının Güney Kıbrıs’ta gömülü olduğunu bildikleri halde kayıplar için yapılan etkinliklere götürdüklerini ve böylelikle, Türkiye’yi daha çok ifşa edebileceklerini düşündüklerini; ancak kayıp yakınlarının canını daha fazla yakmış olacaklarını hesaba katmadıklarını söyledi.

Bu meselenin, Rum Yönetimi’nin uzun zamandır yapmadığı şeyleri yapabilmesi için iyi bir fırsat oluşturduğuna işaret eden Dimitriadis, Hakikat Komitesi kurulması konusunda yaptığı öneriyi yineledi.

FOTİU: “DEVLET AİLELERDEN ÖZÜR DİLİYOR”

Gazete devamla, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, devletin kayıp yakınlarına yaşattığı acı nedeniyle özür borçlu olduğunu ve Pasias’ın “kahraman” olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos da, Rum Yönetimi’nin AİHM kararına saygı göstereceğini ve Hukuk Dairesi’nin kararı değerlendireceğini söyledi.

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05/09/2021 15:43