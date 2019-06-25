Dimitris Hristofyas'a son veda

Tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybeden Rum Yönetimi eski başkanlarından Dimitris Hristofyas bugün defnediliyor.

Hristofyas’ın cenazesine Cumhurbaşkanı Akıncı’yı temsilen Sözcü Burcu katılıyor

Dimitris Hristofyas’ın bugün öğleden sonra gerçekleşecek cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı temsilen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu katılıyor.

Naaşı PEO Genel Merkezi'nde katafalka konuldu

Kıbrıs Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı ve yıllarca AKEL Genel Sekreteri olarak görev yapan Yoldaş Dimitris Hristofyas’ın naaşı bugün yapılacak cenaze töreni öncesinde PEO Genel Merkezi'nde katafalka konuldu.

Çipras Kıbrıs'a geliyor

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras cenaze için Kıbrıs'a doğru yola çıktı. Çipras'ın Rum Lider Nikos Anastasiadis ile de görüşeceği bildirildi.