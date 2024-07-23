Dimitriu Fransız Büyükelçi ile görüştü

Alithia gazetesi, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ve Fransız Büyükelçi arasındaki veda niteliğindeki görüşmede iki ülke parlamentoları arasındaki mükemmel ilişkilere vurgu yapıldığını yazdı.

Habere göre, Dimitriu, Fransa’nın Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin ilkelere dayalı tezlerinden dolayı Fransız Büyükelçi’ye teşekkürlerini sunarken Fransız Büyükelçi’nin görevinin, maalesef Kıbrıs sorunun çözümüne ilişkin net bir ilerlemeyle tamamlanmadığına dikkat çekti.

Dimitriu ve Fransız Büyükelçi Salina Grenet-Catalano ayrıca Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine neden olacak diyaloğun yeniden başlamasıyla BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in misyonunun olumlu bir şekilde sonuçlanması temennisinde bulundu.

Dimitriu, Güney Kıbrıs ve Fransa arasındaki ilişkilerin gelişmesine koyduğu katkı nedeniyle de Grenet-Catalano’ya teşekkürlerini sundu.