Dimitriu, Japon Büyükelçi ile görüştü

Rum Meclis Başkanı Anna Dimitriu’nun, Japonya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Izumi Seki ile görüştüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Rum Meclis Başkanı Anna Dimitriu, Japonya’nın Kıbrıs sorununda ilkelere dayalı tezleri ve desteği nedeniyle Japon Büyükelçi Seki’ye teşekkürlerini sundu.

Dimitriu, Kıbrıs Rum tarafının uluslararası hukuk ve ilgili kararlar temelinde müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin kapalı Maraş bölgesindeki faaliyetlerini “yasa dışı” olarak niteleyen Dimitriu, bu faaliyetlerin uluslararası hukuka ve BM’nin ilgili kararlarına aykırı olduğunu savundu.

Dimitriu ayrıca Türkiye’nin “yasa dışı” faaliyetlerini sonlandırması için Japonya ve uluslararası toplumun desteğini talep etti.

Japonya Büyükelçisi Seki ise ülkesinin, Kıbrıs sorununda ilkelere dayalı pozisyonuna ve uluslararası Deniz Hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukuka bağlılığını yeniden teyit etti.

Seki, Kıbrıs sorununun, BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde en kısa zamanda çözümlenmesi temennisinde de bulundu.

Gazete, görüşmede iki ülke arasındaki ilişki ve işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde de durulduğunu yazdı.

Bu habere tepkiniz:



28/09/2021 12:17