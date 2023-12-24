Dimitriu: Kıbrıs sorununda hareketlilik yaratmalıyız

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24/12/2023

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Dimitriu: Kıbrıs sorununda hareketlilik yaratmalıyız


 

Meclis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, “Fileleftheros” gazetesine verdiği söyleşide, Kıbrıs sorununda hareketlilik yaratılması gerektiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesine göre Kıbrıs sorunuyla alakalı bir soru üzerine Dimitriu, kendilerinin; Kıbrıs sorununda hareketlilik yaratması gerektiğini, vizyona, plana ve doğru stratejik hamlelere, kendilerine yardımcı olacak ülkelerle diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Dimitriu, hiçbir fırsatın ellerinden kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini söylerken Türk-Yunan ilişkilerinin normalleşmesinin Kıbrıs sorunu için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin temsilci atamasının da belirleyici bir öneme sahip olduğunu belirten Dimitriu, müzakere masasına geri dönme koşullarının oluşturulması ve Crans Montana’da kaldığı yerden müzakerelere devam edilmesi  amacıyla net ve belirgin hedefleme temelinde koordineli bir şekilde hareket etmeleri gerektiğini de söyledi.

Dimitriu açıklaması çerçevesinde ayrıca, “ara bölgede yoğunlaşan Türk provokasyonlarının önlenmesi için görülmemiş bir diplomatik mücadelenin verilmesi gerektiğini” de savundu.

 

 

 

24/12/2023 15:02
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TAGS: Dimitriu: Kıbrıs sorununda hareketlilik yaratmalıyız
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