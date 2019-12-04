Dimitriv, 8 gün daha tutuklu kalacak

Girne’de ikamet izinsiz kalmak ve rahatsızlık suçlarından tutuklanan Anna Dimitriv bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı. Güney zanlının erkek arkadaşından ayrıldığı gerekçesiyle 30 Kasım 2019 tarihinde saat 16.50 sıralarında Girne’de Beycanlar bölgesinde 4 katlı apartmanın camından sarkarak, atlamaya çalıştığını, bağırıp çağırıp çevreye rahatsızlık verdiğini söyledi.

Güney, zanlının olay yerinde sakinleştirilip karakola götürüldüğünü, yapılan kontrolde 2014 yılından beridir ülkede kaçak olarak yaşam sürdüğünün tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde Barış Ruh’ta kontrole götürüldüğünü ifade etti.

İki doktorun zanlının hastanede kalması ve gözetimden sonra rapor yazılacağını söylediğini kaydeden polis, raporun çıkması için 8 gün daha süre istedi.

Mahkeme, zanlı hakkında 8 gün tutukluluk emri verirken, söz alan zanlı vize borçlarını ödeyip KKTC’de kalmak istediğini ifade etti.

04/12/2019 20:19