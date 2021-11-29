Dimitriyu: Kıbrıs sorununun adil çözümünü arzu ediyoruz

Rum Meclis Başkanı ve bazı bakanların, hafta sonu katıldıkları anma etkinliklerinde Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundukları belirtildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriyu katıldığı bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada “Türk tarafının Kıbrıs sorunundaki katı tutumuna rağmen, çabalarını sürdürdüklerini, aynı zamanda gözü pek bir şekilde, ne işgal ne de bölünmeyle uzlaştıklarını” öne sürdü.

Dimitriyu, Türkiye’ye uluslararası toplum tarafından etkili bir şekilde baskı uygulanması için, çabalarını bu yöne doğru, siyasi, diplomatik ve parlamentolar arası düzeyde artırdıklarını da ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi’nin, kapalı bölge Maraş konusunda, Güvenlik Konseyi kararlarında kayda geçirilen tutumunu selamladıklarını da dile getiren Dimitriyu, bu tutumun Ankara’nın yönlendirmeleri ve tahriklerine rağmen değişmediğini savundu.

Ancak bunun yeterli olmadığını ve arzularının müzakerelerin BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu ve üzerinde hemfikir olunan çözüm temeli çerçevesinde yeniden başlaması olduğunu ifade eden Dimitriyu, Ankara ve Kıbrıs Türk liderliğinin sistematik bir şekilde ileriye götürdüğü iki devlet çözümünü ise kesinlikle reddettiklerini ifade etti.

Dimitriyu, Kıbrıs sorununun adil çözümünü arzu ettiklerini ve bunun için mücadele ettiklerini de sözlerine ekledi.

PETRİDİS

Savunma Bakanı Haralambos Petridis ise başka bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, içinden geçilen dönemin oldukça kritik olduğunu vurgulayarak “tırmanan Türk eylemleri ve provokasyonlarını, egemenlik haklarını koruyarak, ihtiyatlı ve soğukkanlı bir şekilde ele almaları gerektiğini” kaydetti.

Türkiye’nin, kapalı bölge Maraş, Karpaz yarımadası ve sözde Rum MEB’indeki faaliyetleriyle, adanın nihai bölünmesini ileriye götürerek, yeni oldubittiler yaratmaya çalıştığının açık olduğunu da iddia eden Petridis, Türkiye’nin agresifliğiyle birlikte, Doğu Akdeniz’in geniş bölgesindeki istikrar ve güvenliği her gün tehlikeye attığını, aynı zamanda bölgedeki başka devletlerin çıkarlarını da zedelediğini ileri sürdü.

Rum Yönetiminin hava savunma sisteminin düzeyinin yükseltilmesi ve modernizasyonuyla ilgili bir soru üzerine ise Petridis, hava savunmasının düzeyinin yükseltilmesi konusunda hareket ettiklerini, geriye kalan konularda ise yarın bir basın toplantısı düzenleneceğini ve bu toplantıda daha fazla ayrıntı verileceğini sözlerine ekledi.

NURİS

Politis gazetesinde yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Nikos Nuris ise açıklamasında, “Türkiye’nin yaptığı faaliyetler ve iki devlet yaratma amacıyla sistemli şekilde Kıbrıs’ın bölünmesini arzu ettiği” iddiasında bulundu.

Türkiye’nin sözde Rum MEB’i ve kapalı bölge Maraş’ta yasa dışı müdahalelerde bulunduğunu da ileri süren Nuris, “bu yasa dışı faaliyetler ve sürekli tehditler karşısında, tezlerinde birlikte ve istikrarlı bir şekilde kalmaları gerektiğini” savundu.

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29/11/2021 10:51