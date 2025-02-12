DİN GÖR-SEN, Berat Kandili mesajı yayımladı

KKTC Din Görevlileri Sendikası (DİN GÖR-SEN), Berat Kandili nedeniyle mesaj yayımlayarak, “Berat gecesine kavuşmuş olmaktan dolayı yüce Rabbimize hamd ve şükür ederiz.” ifadelerine yer verdi.

Mesajda, “Özellikle bulaşıcı hastalıkların, ekonomik sıkıntıların ve savaşların vuku bulduğu zor bir dönemden geçerken, bizi huzura Rabbimizle olan bağımızı güçlendirmeye vesile olacak olan bu mübarek gecenin kıymetini bilerek, kendimiz, ailemiz ve insanlık için dua etmeli, Rabbimizle muhabbetimizi artırmalıyız.” denildi.