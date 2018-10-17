Din Gör-Sen’de Başkan Yeniden Süleyman Çakır

Din Gör-Sen’in 5. Olağan Genel Kurulu, Din İşleri Başkanlığı Dörtyol Camii Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, seçimli genel kurulda Yönetim Kurulu’na Süleyman Çakır, Şükrü Aydın, Mustafa Erbay, Selami Şahin, Mehmet Ateş, Abdul Bekir Aburus, Mücahit Bal, İbrahim Damar, İsmail Hakkı Çebi, Cengiz İşkey ve Hüseyin Öğüt seçildi.

Disiplin Kurulu’na Haşim Hilmi Alkan, Cengiz Gök, Bilal Ateş; Denetleme Kurulu’na Harun Uslu, Musa Yazar ve Fikret Karayaka görevlendirildi.

Yönetim Kurulunun toplanarak yaptığı görev dağılımında Süleyman Çakır yeniden Din Gör-Sen Başkanlığı’na getirilirken, diğer görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti:



“Şükrü Aydın (genel sekreter), Mehmet Ateş (mali sekreter), İsmail Hakkı Çebi (eğitim sekreteri), İbrahim Damar (Lefkoşa bölge sorumlusu), Hüseyin Öğüt (Gazimağusa bölge sorumlusu), Cengiz İşkey (Güzelyurt bölge sorumlusu), Abdul Bekir Aburus (Girne bölge sorumlusu), Mustafa Erbay (İskele sorumlusu),Selami Şahin ve Mücahit Bal (faal üye)”