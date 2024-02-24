Din Görevlileri Derneği Başkanı İnik halkın Berat Kandili'ni tebrik etti

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, Berat Gecesi'nin Türk milleti, İslam âlemi ve tüm insanlık için kurtuluşa, sağlığa, afiyete ve hayırlara vesile olmasını diledi ve tüm halkın Berat Kandili'ni tebrik etti.

İnik yazılı açıklamasında, Berat Kandili'nin ömrün muhasebesi, af ve kardeşlik duygularının pekişmesi bakımından büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

İnik, bu mübarek gecelerin, dünyanın koşuşturması içinde varlık ve yaradılış gayesini unutup sonu gelmez emel ve hevesler peşinde koşarak, koca bir ömrü heba edenlere kendilerini sorgulama fırsatı sunduğunu kaydetti.

Berat Kandili'nin duaların kabul edildiği gece olduğunu ifade eden İnik, “Bu nedenle kendimiz, ailemiz, dünyanın neresinde olursa olsun mazlum, mağdur, çaresiz kalmış, özellikle Filistin’de soykırıma uğrayan, insani temel gıda ve ihtiyaçlardan dahi yosun bırakılmış olan Müslümanlar ve tüm insanlık âlemi için dualar edip, Allah'tan hayır niyaz etmeliyiz” dedi.