Din Görevlileri Derneği Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle mesaj yayımladı

KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle mesaj yayımladı.

İnik mesajında, “Camiler kubbeleri altında, ırk, renk, dil, görüş ve mezhep ayırımı yapmadan herkesi bir araya toplayan şehirlerin en güvenilir manevi imar merkezleridir.

Camileri koruyup yaşatmak, onları inşa etmek yüce rabbimize samimi bur kul olmanın da nişanesidir. Bu gerçeği yüce rabbimiz Kur'an-ı Kerim’de şöyle ifade etmektedir: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namaz kılan, zekât veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder” ifadelerini kullandı.

Camilerde görev yapan din görevlilerinin de İslam’ın hakikatlerini anlatan manevi önderler olduğunu kaydeden İnik, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin dört bir köşesinde fedakârca hizmet veren din görevlilerimiz, dini konularda halkımızı aydınlatırken aynı zamanda sosyal sorunlara da çözüm arayan ulvi bir vazifeyi yerine getirmektedirler.

Hayatın her alanında din görevlileri vardır. Dünyaya gözlerimizi açtığımız ilk anda kulağımıza ezan okuyan, mevlit, nikah sünnet törenlerinde, esasen sevinç ve hüzünlü anlarımızın her anında din görevlilerimiz vardır.

Bu duygu ve düşünceler ile yüce dinimizin en iyi şekilde anlatılmasını kendisine ödev edinmiş bütün din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik eder, vefat etmiş din görevlilerimize Allahtan rahmet, hayatta olanlara ise sağlık ve afiyetler diliyorum”