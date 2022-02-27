Din Görevlileri Derneği Miraç Kandili mesajı yayımladı

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bu kutlu gecede kalplerimiz bu güzel duygularla dolsun. Allah’ın hidayeti, rahmeti ve bereketinin hiç eksik olmaması temennisi ile Miraç Kandili’nin milletimize ve tüm İslam âleminin birlik ve beraberliğine vesile olmasını Rabbimden niyaz ederim” dedi.

İnik, “Cenab-ı Hak, insanlara sonsuz rahmet ve şefkatinin bir eseri olarak belirli vakitlere ayrı bir önem atfetmiştir” ifadelerini kullanarak, bu vakitlerden birisinin ise içinde bulunulan ve “Üç Ayların” birincisi olan Recep ayının 27. Gecesi olan Miraç gecesi olduğuna işaret etti.

Miracın, “dünyevi ortamdan sıyrılarak, huzura erişmenin ancak gönül ve ruh temizliğinden, her şeyin sahibi olan yüce Allah'a bağlılık ve boyun eğmeden geçeceğini” hatırlattığını ifade eden İnik, şunları kaydetti:

“Miraç, yücelmeyi ifade eder. Miraç her şeyden önce yükselme yollarının yegâne sahibinin Yüce Allah olduğunun bilincine varabilmektir. Miraç, elemi, kederi, çaresizliği ve ümitsizliği bir kenara bırakarak yeniden yola koyulmanın adıdır.

Dünyanın salgın hastalıklarla ve savaşlarla sarsıldığı, masum insanların zulme uğradığı böylesi bir dönemde bizlere düşen miracın manası hikmeti ve evrensel mesajları üzerinde yeniden nefis muhasebesi yapmaktır.”

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27/02/2022 11:52