Din Görevlileri Derneği Ramazan Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik, Ramazan Bayramı mesajında, bayramın coşkusunu, daha sağlıklı bayramlarda buluşabilmek için evlerde yaşamaya gayret gösterilmesi çağrısında bulundu.

İnik mesajında “Bütün Müslümanların hasretle beklediği, yenilendiği, iç dünyasını tazelediği rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazanı nihayetlendirerek bir bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

İnik, “Bizleri bir bayrama daha eriştirdiği için yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Müminler için manevi bir eğitim ayı olan Ramazan ayı, Müslümanların hayatına her yönden huzur, bereket ve yardımlaşma ruhunu bizlere hatırlatan mübarek bir aydı. Bu mübarek ayda elde ettiğimiz kazanımları Ramazan ayından sonrada hayatımıza aktarmalıyız” dedi.

Bayramların kardeşlik ve hoşgörü ruhunu yeniden tesis etme gibi önemli bir role sahip olduğuna işaret eden İnik şöyle devam etti:

“Bu vesile ile Bayramlar sevinçlerimizi ve mutluluklarımızı kucaklaşarak paylaşmak olsa da, içerisinden geçtiğimiz bu sıkıntılı süreçte Covit-19 pandemi hastalığının yayılmaması adına bu bayramda bayramlaşmalarımıza özellikle dikkat etmemiz büyük önem arz etmektedir. Bayramın coşkusunu daha sağlıklı bayramlarda buluşabilmek için evlerimizde yaşamaya gayret edelim. İslam dininin temel gayelerinden bir tanesi de canı korumaktır. Bu vesile ile bayram sabahı camilerimizde bir araya gelen, aynı iman ve heyecanı taşıyan halkımızın kendileri ve etrafındakilerinin sağlığı için varsa kendilerine özel olan seccadelerini getirmeleri, camilerimizde uygulanacak tedbirlere riayet etmeleri, toplumsal sağlığımız açsından oldukça ehemmiyetlidir. Bu bayram tüm dünyada acı çeken, zulme uğrayan, yerlerinden ve yurtlarından koparılan mazlumlar için son bayram olsun. Dünyaya ve tüm insanlığa barışın, adaletin hakim olduğu bir bayram olsun. Bu duygu ve düşünceler ile tüm halkımızın Ramazan Bayramı`nı en içten dileklerimle tebrik ederken, dargınlıkların son bulduğu, sıkıntı ve kederlerimizden arındığımız, ihtiyaç sahiplerine ellerimizin her zamankinden daha şevkle uzandığı, sağlık ve afiyet içerisinde güzel günlere vesile olmasını, sevdiklerimizle birlikte nice bayramlara erişmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum”

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12/05/2021 16:49