Din Görevlileri Derneği Yunanistan Başpiskoposunu Açıklamaları Nedeniyle Kınadı

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik Yunanistan Başpiskoposu İeronimos’u İslam hakkındaki açıklamaları nedeniyle kınadı.

İnik konuyla ilgili yazılı açıklamasında İeronimos’un “İslam'ın bir din olmadığını ve Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğu” şeklindeki sözlerini talihsiz ve haddini aşan açıklamalar olarak tanımladı.

“Din adamlarının temel gayesi barışa hizmet etmektir. Bir dinin temsilcisi konumunda olan birinin bu denli ayrıştırıcı ve çatıştırıcı sözleri sarf etmesi kabul edilebilir değildir” diyen İnik şöyle devam etti:

“Yunanistan Başpiskoposunun bu kışkırtıcı sözleri toplumu İslam'a karşı düşmanlık ve şiddete sevk etme amacı içermektedir. Esasen batıda ve Avrupa'da islamafobinin son zamanlarda artması bu ve buna benzer hastalıklı zihniyetlerin sarf ettiği açıklamalardan kaynaklanmaktadır.

Yüce dinimiz İslam merhamet, ahlak ve adalet gibi değerler üzerine inşa edilmiş, insanı önceleyen barış ve esenlik dinidir. Yüzyıllar boyu farklı inanç ve kültürler, İslam medeniyetlerinin içinde âdete hayat bulmuşlardır.

Bu vesile ile Yunanistan Başpiskoposunun Yüce dinimiz İslam'ı ve Müslümanları hedef alan iftiralarla dolu mesnetsiz ifadelerini şiddetle kınıyorum”

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19/01/2021 10:38