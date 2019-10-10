Din Görevlileri Sendikası’ndan Barış Pınarı Harekâtına destek

Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen), “Barış Pınarı Harekâtı” adıyla başlatılan operasyonun inananların birlik ve beraberliğine, milletin huzuruna ve Türkiye'nin bekasına yönelen tehditleri ortadan kaldırmak için elzem hale geldiğini bildirdi.

Din Gör-Sen Başkanı Süleyman Çakır yaptığı yazılı açıklamada, mazlumların barış ve selametini sağlamak, yurtlarında esenlik içerisinde yaşamalarını temin maksadıyla başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nın zaferle sonuçlanması için camilerde sabah namazında Fetih Suresini okuduklarını ve dua ettiklerini bildirdi.

Türk Ordusu’nun Barış Pınarı Harekâtı’yla, başta PKK ve DEAŞ olmak üzere bütün terör yapılanmalarını dağıtacağını belirten Çakır, böylelikle tüm bölge insanının uzun bir aradan sonra yeniden özgürlüğün huzurunu solumaya başlayacağını kaydetti.

Çakır açıklamasında, “Nasıl ki, tarih boyunca Türk askerinin adım attığı her yer huzur ve güven ortamına dönüşmüşse, bu harekâtla da bölgeye huzur ve istikrarın yeniden geleceğine, evlerini terk etmek zorunda kalanların yurtlarına döneceğine, Allah’ın izniyle Ordumuzun en kısa sürede hedeflediği noktaya en az zayiatla ulaşacağına olan inancımız tamdır. Allah ordumuzu her daim muzaffer eylesin” ifadelerine yer verdi.

10/10/2019 18:54