Din Görevlileri Sendikası’nın Mevlit Kandili mesajı…

Din Görevlileri Sendikası (Din-Gör-Sen) Başkanı Cengiz İşkey, bugünün dünyadaki tüm İslam Alemi için çok kıymetli bir olduğunu belirterek, Hz. Muhammed'in dünyaya gelmesinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili’ne ulaşmanın hazzının ve mutluluğunun yaşandığını kaydetti.

İşkey yayımladığı Mevlit Kandili mesajında, Hz. Muhammed gibi güzel bir elçinin mesajlarını ve ismini bir kısım terör örgütlerinin İslam adı altında kendi karanlık ruh hallerini ortaya koyarken kullanmalarının İslam dinine büyük zarar verdiğini belirtti.

Hz. Muhammed’in güzel ahlâkın temsilcisi, yürüyen Kur’an olduğunu belirten İşkey, “O’nun her hali sözü tavrı bizim için örnektir. İnsan olarak örnektir, eş olarak örnektir, baba olarak örnektir. Yalnızca şekli örneklik değil özellikle Peygamber Efendimizin ahlaki özelliklerini hayatımıza geçirmemiz elzemdir.” ifadelerini kullandı.

İşkey mesajında “Kulluğun zirvesi olan Peygamber efendimizin örnek ve rehber hayatının yeniden hayatımıza mihenk taşı olması, kararan kalplerimizin yeniden aydınlanması ve huzura ermesine vesile olması dileği ile tüm Müslüman aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyor, başta ülkemiz, Anavatanımız ve İslâm dünyası olmak üzere tüm insanlığın Peygamber efendimizin yüce örnekliğinden ve rehberliğinden nasibdar olmasını Cenab-ı Mevlâ’dan niyaz ediyorum. Tüm halkımızın Mevlit Kandili’ni tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

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07/10/2022 16:05