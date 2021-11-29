Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Fuat Oktay ile görüştü…

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29/11/2021

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Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Fuat Oktay ile görüştü…

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü.

KKTC Din İşleri Başkanlığı’nın sayfasından yapılan açıklamada görüşmenin 1 saat sürdüğü, KKTC geneli ve Din İşleri Başkanlığı özelinde çeşitli konuların ele alındığı vurgulandı.

Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Din İşleri Başkanı Doç. Dr. Talip Atalay’ın görev süresinin dolmasının ardından Din İşleri Başkanlığı görevine 18 Temmuz 2021 tarihinde atanmıştı.

 

29/11/2021 20:59
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