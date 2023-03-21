Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal Ramazan ayı nedeniyle mesaj yayınladı

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Ramazan ayı nedeniyle mesaj yayımladı.

Ünsal mesajında şunları kaydetti:

“Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın, rahmetinin bir gereği olarak biz kullarına hitap ettiği, kulluk görevlerimiz dışında varlık adına ne varsa hepsi hakkında bilgi verdiği, hayatımızın anlamını ve amacını öğrettiği mübarek Kur'ân-ı Kerim'in indirildiği Ramazan ayının başlamasına neredeyse saatler kaldı.

Ramazan; içinde Kur'ân indirildiği için değerlidir. Kadir gecesi Kur'ân'ın indiği gece olduğu için değerlidir. Hz. Peygamber, Kur'an kendisine gönderildiği için Allah'ın Habibidir. Hafızlar, Kur'ân-ı ezberledikleri için Müslümanların eşrafı sayılmıştır.

Bu mübarek ayda öncelikle bol bol Kur'ân-ı Kerîm okunmalıdır. Gündüzleri oruç tutulmalı, geceleri teravih namazları kılınmalı, imkanı olanlar bol bol hayır hasenatta bulunmalı, muhtaç ve mağdur olanların mümkün olduğunca dertlerine derman olmalıdır.

Cenab-ı Hak'tan bu mübarek ayın gelişini bizler için rahmete, mağfireti ve berekete vesile kılmasını niyaz eder, tüm inananların Ramazan-ı Şerîfini tebrik ederim.”

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21/03/2023 16:53