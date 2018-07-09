Din İşleri Başkanı Atalay’dan Başsağlığı Mesajı

Atalay mesajında, “Türkiye’de dün akşam saatlerinde Uzunköprü- Halkalı seferini yapan, içinde 362 yolcu ve 6 personel bulunan yolcu treninin 5 vagonun raydan çıkarak devrilmesi neticesinde 24 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yolcunun yaralandığını öğrenmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yüce Allah’tan bir daha böyle acılar yaşatmamasını niyaz eder, elim kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar vermesini dilerim” ifadelerini kullandı.