Din İşleri Başkanı Atalay'dan Türkiye’ye Başsağlığı Mesajı

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Türkiye’ye başsağlığı diledi.

Atalay, yazılı açıklamasında, “Türkiye’de, Elazığ ili Sivrice ilçesinde dün meydana gelen şiddetli depremde, 10’larca insanın hayatını kaybettiğini ve yüzlerce insanın yaralandığını öğrenmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz” dedi.

Elazığ’da meydana gelen ve çevresindeki illerde de yıkıma neden olan deprem felaketi nedeniyle tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini ileten Atalay, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

25/01/2020 16:04