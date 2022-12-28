Din İşleri Başkanı Prof Dr. Ahmet Ünsal'dan 'İslâmı Tahrifin Dört Merhalesi' konulu konferans

Ünsal, yurt dışı ziyareti kapsamında T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde "İslâmı Tahrifin Dört Merhalesi"  konulu konferans verdi.

ads ads ads ads
28/12/2022

ads
Din İşleri Başkanı Prof Dr. Ahmet Ünsal'dan 'İslâmı Tahrifin Dört Merhalesi' konulu konferans

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, yurt dışı ziyareti kapsamında T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde "İslâmı Tahrifin Dört Merhalesi"  konulu konferans verdi.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Ünsal Konferansta Hz. Peygamberden (S.A.V)  aktarılan Ehlisünnet inancının 19. yüzyıldan itibaren nasıl bir operasyonla protestanlaştırmaya maruz kaldığını anlattı.

Ünsal, ilk aşamada tasavvufun inkârının sağlandığı, ikinci aşamada mezheplerin gereksizliğine inandırma gayretine girildiği, üçüncü aşamada Hz. Peygamberin (S.A.V)  sünnetine güvenin kaybolmasına çalışıldığı ve son aşamada Kur'ân-ı Kerîm'in tarihe mal olmuş, güncele çözüm üretmeyen, bugüne hitap etmeyen bir kitap olduğu düşüncesinin giderek yaygınlaştırıldığını örneklerle ele aldı.

28/12/2022 15:28
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: din başkanı, konferans, kktc,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.