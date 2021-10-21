Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Kırgızistan Devlet Üniversitesi İlahiyat Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Din İşleri Başkanı Ünsal, “İslam’ın değerlerinin topluma aktarılmasında ilahiyatın rolü” hakkında öğrencilere detaylı bir konuşma yaptı.

Dini İnanç Kültürünü Geliştirme Vakfı Başkanı Samagan Myrzaibraymov, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ünsal’a teşekkürlerini sunarken, Başkan Ünsal da misafirperverlikleri için teşekkür etti.

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21/10/2021 19:36