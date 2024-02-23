Din İşleri Başkanı Ünsal Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal İslam aleminde yarın idrak edilecek Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünsal mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Berat Kandili, Yüce Allah'ın (c.c.) rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar araladığı, müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, müstesna bir gecedir.

Bu gece, yapacağımız duaların Cenab-ı Mevla’ya arz edileceği ve onun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanılacağı, umut, huzur ve müjde gecesidir. Böylesi mübarek geceler, insanların gönüllerinin Allah’a yönelerek onun affına, rahmet ve mağfiretine en fazla yaklaştığı anlardır.

Ramazan ayının son habercisi olan Berat Kandili vesilesi ile 24 Şubat Cumartesi akşamı Lefkoşa Hala Sultan Camii’nde saat 18.30-19.30 saatleri arasında halkımızın katılımıyla "Kandil Özel" programı icra edilecektir.

Değerli bir zaman dilimi olan bu gecenin, başta ülkemiz olmak üzere, tüm insanlığın huzur ve kurtuluşuna, birliğimizin ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, halkımızın ve İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyorum.”