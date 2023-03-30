Din İşleri Başkanı Ünsal, Cumhurbaşkanı Tatar’a yapılan çirkin saldırıyı kınadı

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Kıbrıs sorunuyla ilgili konferans vermek amacıyla gittiği İngiltere’nin başkenti Londra’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yapılan çirkin saldırıyı esefle kınadı.

Ünsal yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’a yapılan saldırının kabul edilebilir bir tarafı olmadığını vurgulayarak, menfur olayın sorumlusu veya sorumlularının adalete teslim edilmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar’a geçmiş olsun dileklerini ileten Ünsal, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

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30/03/2023 15:36