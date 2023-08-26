Din İşleri Başkanı Ünsal, Limasol’daki camiye saldırıyı kınadı

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Limasol’da Bulunan İbrahim Ağa Köprü Camisi’ne yapılan saldırıyı kınadı.

Ünsal yazılı açıklamasında, “Güney Kıbrıs’ta bulunan Limasol İbrahimağa Köprülü Camisi’ne yönelik molotoflu saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların en kısa zamanda bulunup hak ettikleri caydırıcı cezalarla cezalandırılmasını talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ünsal, “Değeri görselden ibaret zannedenler, kutsalın duvarlarla sınırlı olduğunu düşünenler, hakikatin sesini matbuata saldırmakla kısacaklarını vehmedenler ancak fikir cüceleri acizlerdir. Güneş balçıkla sıvanmadığı gibi, kilâb-ı akurun avazı bulutlara zarar vermez. Herkese ve her şeye rağmen Allah nurunu tamamlayacaktır.” dedi.