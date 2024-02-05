Din İşleri Başkanı Ünsal, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünsal mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yaratanın buyruklarını titizlikle yerine getirdiği, süflî duygularından arındığı takdirde insanın, bütün canlı türleri içinde en üstün payeye ulaştığının, en ulvî varlık haline geldiğinin ve beşeriyetin zirvesine yerleştiğinin mucizevî sonucu 'mirac'tır.

İslâmî literatürde Recep ayının 27. gecesinde iki önemli olay gerçekleşmiş; Hz. Peygamber Mekke'de bulunan Mescid-i Haram'dan Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksâ'ya götürülmüş ve bu olaya 'İsrâ' adı verilmiştir. Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselişe, göğün katmanlarını birer birer geçip Sidre-i Münteha diye ifade edilen varlık âleminin sonuna ulaşmaya ve oradan Huzur-u İlâhî'ye ulaşmaya ise 'Mirâc' adı verilmiştir.

İsra olayı anlatılırken Hz. Peygamber 'kul' sıfatıyla tanımlanırken, mirac olayı anlatılırken 'yıldız' olarak tavsif edilmiştir.

İslâm âlemi için son derece önemli olan bu gece münasebetiyle tüm halkımızın Mirac Kandilini tebrik eder, Efendimize verilen bu benzersiz lütuf gibi, O'nun ümmeti olarak bizlere de bu gecenin hürmetine Rabbimizin sağlık, barış ve huzur bahşetmesini, bir yıl önce asrın felaketi olan depremde hayatlarını kaybedenlere de rahmeti ile muamele etmesini niyaz ederim.”