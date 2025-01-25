Din İşleri Başkanı Ünsal, Miraç Kandili'ni tebrik etti

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, halkın Miraç Kandili'ni tebrik etti.

Ünsal, pazarı pazartesiye bağlayan gece idrak edilecek kandil münasebetiyle mesaj yayımladı. Ünsal, mesajında şunları kaydetti:

“Miraç; beşer takatinin tükenme noktasına geldiği anda göklerden gelen benzersiz lütfun adıdır. Mira, Hz. Muhammed Mustafa'nın diğer peygamberlerle ve aynı şekilde onun ümmetinin diğerleriyle farkının gökler tarafından tasdikinin adıdır. Miraç, beşeri aklın ilahi akıl karşısında sıfırlandığının ve aciz kalışının adıdır. Miraç; arzdan arşa yükselişin adıdır. Miraç; Allah'ın varlığına, birliğine, Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna inanıp, hayatını bu inancın gerektirdiği şekilde şekillendiren müminlerin Allah katındaki konumlarının sembolüdür. Miraç; geçici protokoller karşısında ilahi protokolün fotoğraflandırdığı karenin adıdır. Miraç, alemlerin rabbi olan yüce Allah'ın ‘başına gelenlerin hepsi bilgim ve iradem dahilindedir, sen bunlara sabrettin ve bir kul olarak kendine düşeni ve yakışanı yaptın, Ben de mükafat olarak ne bir peygamber, ne de bir meleğin yükselemediği bu ulvi makama, varlık aleminin bittiği noktaya, cemalimle müşerref ettiğim huzuruma seni kabul ettim.’ dediği mucizenin adıdır.”

Ahmet Ünsal, “toplum olarak yaşanan felaketler, derin acılar, yitirilen canlar, toprağa verilen masum yavrular ve ibretlik derslerin de bir mükafatı olarak yüce Allah'tan fani dünyada daha huzurlu, daha sağlıklı ve daha hakça bir hayata kavuşturmasını, baki alemde de cennetiyle ve cemaliyle müşerref etmesini” niyaz etti ve tüm halkın Miraç Kandili'ni tebrik etti.