Din İşleri Başkanı Ünsal, Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Din İşleri Başkanı Ünsal mesajında, “İnsanı diğer canlılardan üstün kılan en önemli meziyeti bilgisidir. Bilgi güçtür; bilgi yönetendir, bilgi fikre yön verendir. Bilginin bilince dönüşmesi ise insanın dijital bilgi kaynaklarından farkını ortaya koyan yönüdür. Bilgilerini aktardıkları kadar onların bilince dönüşmesini sağlayan ve davranışlarıyla rol model görevini üstlenen değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü tebrik eder, insan yetiştirmenin en zor uğraş olduğunun bilinci ile kendilerine şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.