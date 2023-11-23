Din İşleri Başkanı Ünsal, Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

ads ads ads ads
23/11/2023

ads
Din İşleri Başkanı Ünsal, Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı


Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Din İşleri Başkanı Ünsal mesajında, “İnsanı diğer canlılardan üstün kılan en önemli meziyeti bilgisidir. Bilgi güçtür; bilgi yönetendir, bilgi fikre yön verendir. Bilginin bilince dönüşmesi ise insanın dijital bilgi kaynaklarından farkını ortaya koyan yönüdür. Bilgilerini aktardıkları kadar onların bilince dönüşmesini sağlayan ve davranışlarıyla rol model görevini üstlenen değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü tebrik eder, insan yetiştirmenin en zor uğraş olduğunun bilinci ile kendilerine şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

23/11/2023 18:03
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Din İşleri Başkanı Ünsal, Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.