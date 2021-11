Din İşleri Başkanı Ünsal’dan 15 Kasım mesajı

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, KKTC’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ünsal mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Döktüğü her kanda, verdiği her şehitte bu toprakların Kıbrıs Türkü'nün vatanı olduğunu bütün dünyaya yılmadan, usanmadan haykıran, "kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum" şuurunu nesilden nesile aktaran, ecdadından aldığı şanlı bayrağı ahfâdına teslimde hiçbir fedakârlıktan geri durmayan başta Dr. Fazıl Küçük ve 38 yıl önce Cumhuriyeti ilan ederek herkesten çok bağımsız bir Kıbrıs Türk Devleti'ne inanan Rauf Raif Denktaş'ı rahmetle anıyor, bu münasebetle her geçen gün bağımsızlığını güçlenerek tüm dünyaya ilan eden bir Kıbrıs'ı görme temennisiyle tüm Kıbrıs halkının bayramını kutluyorum.”

14/11/2021 10:44