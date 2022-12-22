Din İşleri Başkanı Ünsal'dan Milli Mücadele ve Şehitler Haftası mesajı

KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet ÜNSAL 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayınladı.

Başkan ÜNSAL mesajında şunları kaydettti:

" Kıbrıs'ın Manevi bekçisi ve ilk Şehidi olarak kabul edilen Ümmü Harâm Bint Milhân (HALA SULTAN) annemizden günümüze gelene kadar milli ve manevi değerimizi ayakta tutabilmek için canını vermiş bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası vesilesi ile özellikle Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesinde canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

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22/12/2022 11:59