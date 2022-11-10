Din İşleri Başkanı Ünsal’ın 10 Kasım mesajı

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Atatürk’ün 84’üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Ünsal’ın mesajı şöyle:

“Tarihi korkusuz kahramanlar ile dolu ecdadımızın evlatları olarak bugün bizlere düşen görev, ecdadımızın, uğruna mücadele verdiği milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak, milletimizin ve devletimizin huzuru ve refahı için daha da çok çalışarak daha güzel yarınları tesis edebilecek olan inançlı nesilleri yetiştirmektir.

Bu uğurda hayatlarını ortaya koymuş tüm kahraman liderleri ve bugün 84. ölüm yıl dönümü olan Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz."

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10/11/2022 11:07