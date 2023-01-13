Din İşleri Başkanlığı, Dr Küçük ve Denktaş için Mevlid-i Şerif okuttu

Din İşleri Başkanlığı, ölüm yıl dönümleri nedeniyle Kıbrıs Türkü'nün özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ruhu için merkez camilerde Mevlid-i Şerif okuttu.

Din İşleri Başkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre mevlid okunan camiler şöyle:

“Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Camii, Gazimağusa Osman Fazıl Polat Paşa Camii, İskele Ümmü Haram Merkez Camii, İskele Dipkarpaz Camii, İskele Erenköy Camii, Lefkoşa Hz. Ebu Bekir Camii, Lefkoşa Haspolat Hala Sultan Camii, Lefkoşa Gönyeli Camii, Girne Nurettin Ersin Paşa Camii, Girne Doğanköy Camii, Girne Karaoğlanoğlu Camii, Girne Ağa Cafer Paşa Camii, Güzelyurt Fatih Camii, Güzelyurt Ramazan Camii, Güzelyurt Yukarı Bostancı Camii, Lefke Orta Camii”

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13/01/2023 16:56