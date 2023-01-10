Din İşleri Başkanlığı İskele ilçesi görevlileri bölge toplantısı yaptı

 Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, İskele ilçesi din görevlileriyle  bölge toplantısı yaptı.

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10/01/2023

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Din İşleri Başkanlığı İskele ilçesi görevlileri bölge toplantısı yaptı

 Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, İskele ilçesi din görevlileriyle  bölge toplantısı yaptı.

Din İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Vakıflar Yönetim Kurulu Din İşleri Başkanlığı Temsilcileri  Mehmet Emin Yeltekin, Hakan Moral ve  Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa  Bölge Sorumlusu Faruk Seçkin ile İskele Bölge Sorumlusu Mehmet Demir katıldı.

Toplantıda  personelle bir araya gelen Ünsal  göreve geldiği günden itibaren kurum içinde yapılan bazı çalışmaları aktararak,  görevliler ile fikir alışverişinde  bulundu.

10/01/2023 10:47
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TAGS: Ahmet Ünsal, İskele
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