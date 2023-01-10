Din İşleri Başkanlığı İskele ilçesi görevlileri bölge toplantısı yaptı

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, İskele ilçesi din görevlileriyle bölge toplantısı yaptı.

Din İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Vakıflar Yönetim Kurulu Din İşleri Başkanlığı Temsilcileri Mehmet Emin Yeltekin, Hakan Moral ve Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa Bölge Sorumlusu Faruk Seçkin ile İskele Bölge Sorumlusu Mehmet Demir katıldı.

Toplantıda personelle bir araya gelen Ünsal göreve geldiği günden itibaren kurum içinde yapılan bazı çalışmaları aktararak, görevliler ile fikir alışverişinde bulundu.

Bu habere tepkiniz:



10/01/2023 10:47