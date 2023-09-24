Din İşleri Başkanlığı’ndan 'Mevlid-i Nebi Haftası' dolayısıyla sergi ve konferans etkinliği

Din İşleri Başkanlığı, Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında, 26 Eylül Salı günü Hala Sultan Camii’nde Hilye-i Şerîf eserleri sergisi ve konferansı düzenleyeceğini duyurdu.

Din İşleri Başkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, “Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında 26 Eylül Salı günü Saat 14.00 de Hala Sultan Camii’nde Peygamber sevgisinin Türklere özgü yansımasının kelimelerle resmedildiği Hilye-i Şerîf eserleri sergisi ve konferansı olacaktır. Sergide, ana vatan Türkiye’den gelen ve alanında mahir hattatların kaleme aldığı Hilye-i Şerif eserleri sergilenecektir” denildi.

Serginin ardından Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın Hilye-i Şerif konulu konferans vereceği de kaydedildi.