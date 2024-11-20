Din İşleri Dairesi, Yayın Yüksek Kurulu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bütçeleri onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Başbakanlığa bağlı Din İşleri Dairesi, Yayın Yüksek Kurulu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bütçelerini onayladı.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden sonra 571 milyon 359 bin TL’lik Din İşleri Dairesi bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Ardından Yayın Yüksek Kurulu’nun (YYK) 20 milyon 638 bin TL’lik bütçesi ele alındı.