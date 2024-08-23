Dinamit Operasyonunda Tutuklanan Bülent Yılmaz Suçsuz Bulundu

Gazimağusa’da gerçekleştirilen Dinamit Operasyonunda tutuklanan Ömer Karakaya ile Erdoğan Karakaya bugün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarılırken, Bülent Yılmaz, suçsuz olduğu anlaşıldığından serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 21 Ağustos’ta saat 10:00 sıralarında, zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldıklarını söyledi. Zanlıların ilk etapta kiralık araçla, Tatlısu yakınlarında tespit edildiğini hatırlatan polis, zanlıların araçlarıyla hızlı bir şekilde kaçmaya başladıklarını anımsattı. Zanlıların araçlarının önünün Tirmen köyünde kesildiğini, ancak zanlıların geldikleri yöne doğru yine kaçmaya başladığını aktaran polis, havaya 4 el ateş açmalarına rağmen, zanlıların, araçtan bir poşet atarak kaçmaya devam ettiklerini ifade etti. Zanlıların kullanımındaki kiralık aracın Vadili’de terk edilmiş halde bulunduğunu mahkemeye hatırlatan Polis, konu araçta yapılan arama sonucunda, 35 gram kokain türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edilen 162 bin 40 TL, 3 bin sterlin ve 200 Euro nakit para bulunduğunu anımsattı. Zanlıların Tirmen bölgesinde attıkları poşette yapılan kontrolde, 50 gram hintkeneviri, 4 gram metamfetamin, 2 gram kokain ve 6 adet uyuşturuculu hap bulunduğunu bildiren polis, zanlıların akşam saatlerinde Vadili’de tespit edildiğini, evlerinde ve üzerlerinde yapılan arama sonucunda 6 adet uyuşturuculu kağıt, 5 gram kokain ve 1 gram metamfetamin bulunduğunu da ifade etti. Zanlıların önceki gün mahkeme huzuruna çıkarılarak bir gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsatan polis, soruşturmanın sürdüğünü, beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğunu ve aranan bir şahsın daha olduğunu bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadete değerlendiren Yargıç Semra Karakaya zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

Fotoğraflar: ARŞİV