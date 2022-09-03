Dinamo Kiev'in ligdeki hayal kırıklığı sürüyor

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03/09/2022

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Dinamo Kiev'in ligdeki hayal kırıklığı sürüyor

Ukrayna liginin 3. haftasına averajla 2. sırada başlayan Zorya Luhansk, oynadığı tek karşılaşmayı kaybeden Dinamo Kiev'i ağırladı.

Vantukh'un gördüğü kırmızı kartla 69. dakikada 10 kişi kalan Zorya Luhansk, Rusyn'in 7, Myshnyov'un 35 ve Brazhko'nun 70. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Dinamo Kiev'in gollerini 49. dakikada Vanat ve 83. dakikada Buyalsky kaydetti.

Zorya Luhansk 3'te 3 yaptı. Bir maç eksiği bulunan Dinamo Kiev ise 2. karşılaşmasında da puan alamadı.

Fenerbahçe, 8 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Dinamo Kiev'i konuk edecek.

03/09/2022 19:52
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