Dinçyürek: 30 Ağustos zaferi özgürlük mücadeleleri içinde çok ayrı bir yere sahip

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, her türlü olanaksızlık altında Anadolu halkının verdiği mücadele ile kazanılan 30 Ağustos zaferinin, tarihte verilen özgürlük mücadeleleri içinde çok ayrı bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, “30 Ağustos Zafer Bayramı” dolayısıyla mesaj yayımladı ve tüm halkın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Bakan Dinçyürek, mesajında şunları ifade etti;

“Ulu Önder Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzu, 101. yıl dönümünde Anavatan Türkiye ile birlikte kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Her türlü olanaksızlık altında Anadolu halkının verdiği mücadele ile kazanılan zafer, tarihte verilen özgürlük mücadeleleri içinde çok ayrı bir yere sahiptir.

Ulu Önder Atatürk’ün önderliğinde, yaşlısı, genci, kadını, çocuğu bir araya gelmiş, düşmanı denize dökmüş, bağımsızlığını elde etmiş ve Çağdaş Türk Devleti’ne giden yolu açmıştır.

Kıbrıs Türk halkı olarak, Türk Milleti’nin kederleri hep kederimiz, sevinçleri, sevincimiz, gurur günleri gururumuz, bayramları bayramımız, zaferleri ise zaferimiz olmuştur.

Şanlı zaferin 101. yılında, Atatürk ve silah arkadaşları ile Türk Ordusu'na şükran ve minnetlerinizi sunarken; şehitleri rahmet, gazileri saygı ve minnetle anarak, Türk Ulusu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutlarım.”