Dinçyürek: Akıncı'nın sağlık durumu iyi

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın genel sağlık durumunun iyi olduğunu müşahede altında tutulduğunu söyledi.

TAK muhabirine açıklama yapan Dinçyürek, Mustafa Akıncı'nın bugün bazı şikayetlerle Gazimağusa Devlet Hastanesi acil servisine başvurduğunu belirtti.

Gerekli ileri tetkikler yapılarak, uzman doktorların da görüşleri doğrultusunda Akıncı'nın tedavisine başlandığını kaydeden Dinçyürek, Akıncı'nın gözetim altında olduğunu ifade etti.