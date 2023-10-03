Dinçyürek: Amaç hastayı mağdur etmeden çözüm üretmek

Cumhuriyet Meclisi’nde milletveklillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, Besim’in tespitlerine teşekkür ederek, Sağlık Bakanlığı’nın, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak, bireysel çözümler değil sağlık sistemini düzeltmeye yönelik adımlar attığını, ölümle yaşam arasında doğru adımlar atmaya, sistemi sağlıklı bir şekilde kurup, geliştirmek, kimseyi sağlık açısından mağdur etmemek için çalıştıklarını anlattı.

Kayıtlı sisteme geçmek için yazılımlar üzerinde de çalıştıklarını ifade eden Dinçyürek, ilaç takip sisteminin bir an önce devreye girmesi için adımlar atmaya başladıklarını söyledi.

Dinçyürek, yasalar, temel sağlık, ilaç eczacılık, hastaneler, altyapı için gerekli adımları attıklarını ancak özellikle ilaç takip sistemi üzerinde çalıştıklarını belirterek, sistemde “bir delik varsa bunu tıkamak için” çalışma yaptıklarını anlattı.

Testlerle ilgili sıkıntılar ve ilaç eksikliğini gidermek için yapılan çalışmalar, ek bütçe ve ilaç tedariki için atılan adımları anlatan Dinçyürek, ilaç eksikliğini gidermek için de ihalelere çıkacaklarını söyledi.

Temel hedefin, kronik hastalığı olan hastaların sağlık kurulu raporu ile bir yıl boyunca ilaca ulaşabilmesi olduğunu ifade eden Dinçyürek, amacın hastayı mağdur etmeden çözüm üretmek olduğunu vurguladı.

Dinçyürek, bilimsel verilere dayalı, denetlenebilir, hesap verilebilir bir yapı oluşturmak için çalıştıklarını ifade ederek, toplum sağlığını riske atmadan, toplum sağlığı için paydaşlarla çalışmalar yaptıklarını belirtti. Dinçyürek tüberküloz üzerine yapılan çalışmaları anlattı. Testler pozitifse akciğer filmi çekileceğini, hastalığın kontrol edileceğini anlatarak, başka alternatif çözüm varsa ortaya konmasını isteyen Dinçyürek, bilimsel kurulları topladığını, önerileri aldığını, amacın toplum sağlığını korumak olduğunu kaydetti.