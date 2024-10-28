Dinçyürek: Bebekler solunum cihazından ayrıldı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yeni Doğan Bakım Ünitesi'nde tedavi altında bulunan altı bebeğin sağlık durumları hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Dinçyürek, tedavi altındaki bebeklerin solunum cihazlarından ayrıldığını ve sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirtti. Bakan, "Bebeğimizin 6’sı da solunum cihazlarından ayrılmış durumda. Kendileri soluk alıp vermede başarılı bir noktaya ulaştı. Cihaz desteğinden kurtulmaları çok önemli bir gelişme. Her geçen saat, ilave bir komplikasyon yaşanmadığı sürece lehimize işliyor." ifadelerini kullandı.

Dinçyürek, cumartesi öğleden sonra ile bu saat arasında geçen 48 saat içerisinde, bebeklerin önce stabil hale geldiğini, ardından iyileşme yönünde adımlar attıklarını açıkladı. "Gelinen nokta bizim için sevindirici ancak her şey bitmiş değil. Çocuklar bu talihsiz olay yaşanmadan önceki hallerine dönüyorlar." diye ekledi.