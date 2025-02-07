Dinçyürek: Ben bu şikayetten rahatsız olmam…

Haber Kıbrıs-Özel

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, göreve geldiği dönemde ülkede ciddi bir ilaç sorunu yaşandığını devlet hastanelerinde ve stoklarda ilaç olmadığın bütçede ise para olmadığını hatırlattı. Haber Kıbrıs’ta konuşan Dinçyürek “Devlet eli ile bir buçuk milyar TL’lik ilaç ihalesine çıktık. 16 aydır kesintisiz ilaç sağladık. İlaç tedarikinde tarihinde olmadığı kadar miktar ve çeşitlilik sağladık. Bin 200 kalemin üzerinde ihaleye çıktık” dedi. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin kendisini Başbakan Ünal Üstel’e şikayet ettiğine dikkat çeken Dinçyürek “Şikayet gerekçeleri bu kadar çok ilacı ülkeye tedarik ederek hastanelere ve sağlık merkezlerine vermemiz. Özel eczaneler yaşadıkları problemlere bir ilave olarak benim tedarik ettiğim ilaçları gösterdiler ve işlerinde sıkıntı yaşamak durumuna geldiklerini yazılı olarak şikayet ettiler” ifadelerini kullandı. Kendisinin bu şikayetten rahatsız olmadığının altını çizen Dinçyürek “Demek ki işimi doğru yapmışım” dedi.