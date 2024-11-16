Dinçyürek: ''Bir neslin, bir milletin en önemli değeri devletidir''

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, bir neslin, bir milletin en önemli değerinin devlet olduğunu ifade ederek, “KKTC devletinin hangi koşullarda, ne bedeller ödenerek kurulduğu ortadadır.” dedi.

Bakan Dinçyürek, bunu bilerek devletin daha güçlü olması ve daha da ileriye taşınması için çalışacaklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle dün akşam İstanbul’da düzenlenen resepsiyona katıldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda konuşan Bakan Dinçyürek, "Bizler için, ülkemiz için, geleceğimiz için çok önemli olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 41. yıl dönümünü kutladığımız bu günlerde sizlerin arasında olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duymaktayım. KKTC’den Başbakan Sayın Ünal Üstel’in de bu mutlu günümüzde sevgi ve selamlarını iletiyorum.”dedi.

Dinçyürek şöyle konuştu:

“Bir neslin, bir milletin en önemli değeri devletidir. Bu devletin hangi koşullarda, ne bedeller ödenerek kurulduğu ortadadır. Bunu bilerek her gün bu devleti daha güçlü ve daha ileriye gitmesi için hepimiz tabiri caizse birer tuğla örerek bu devleti daha güçlü hale getireceğiz ve daha ileriye taşıyacağız.”