Dinçyürek, Biyolojik Mücadeleyi zehre terk eden Bakan olmaz 

Güney Kıbrıs’ta iki tane Dang Humması Vakası görülmüş. Bilindiği gibi bu hastalık aynen Batı Nil Virüsü gibi sivrisinekler aracılığı ile yayılıyor.

Geçtiğimiz gece, havaların dramatik bir şekilde soğumuş olmasına rağmen sivrisinekler koltukta televizyon izleyen bendenizi delik deşik de edince biraz telaşlanmadım değil hani.

Hemen ertesi günü devletin sivrisinekle mücadele konusunda neler yaptığına bakayım istedim. Konu önemli. Halk sağlığı neticede.

Öğrendim ki Sağlık Bakanlığı Aralık ayı içerisinde sonuçlanacak sivrisinekle mücadele ilaçlarının alım ihalesine çıkmış. İçim rahatladı.

Sonra acı bir başka gerçekle yüzleştim.

Sağlık Bakanlığı 20 yıldır sivrisinekler karşısında yürüttüğü biyolojik mücadele prensibinden bu ihale ile çıkmak üzere. Evet 20 yıldır görevde ola tüm bakanlar sivrisinekle mücadele konusunda kimyasal mücadeleyi envanterlerinden çıkarmış, hiçbir şekilde alım yapmamışken, bu sefer bu çiğneniyor ve Avrupa’da sivrisineğe karşı kullanılması halk ve çevre sağlığı bakımından yasak olan bir kimyasal ile.

Biyolojik mücadeleyi bırakıp, yeniden kimyasal mücadeleye dönerseniz olacak olanları anlatayım.

Biyolojik mücadelede kullandığınız ilaç, su birikintileri içerisinde üreyen sivrisinek larvalarını, yani yumurtalarını, öldürür. Sadece onları. Halbuki kimyasal ilaç kullandığınızda, o su birikintisi içerisinde olan her canlı ölür. O sudan içen her canlı ölür. O suda olan her canlıyı yiyen kuş ölür. Tarımsal üretimin en önemli işçilerinden olan arılar ölür. Evet sivrisinekler de ölür belki ama onunla birlikte her şey ölür. O nedenle 20 yıldır bu işten vazgeçildiği gibi AB ülkelerinden bu ilacın bu alanda kullanılması yasak.

Peki bizim sağlık Bakanlığı, neden bu yasak olan ve çevre ile halk sağlığını tehdit eden bu kimyasalı almak ve 20 yıldır sürdürdüğü biyolojik mücadeleden sapma noktasın geldi bilemem. Ama burnuma iyi koku gelmiyor.

Sağlık Bakanlığı diyorum, çünkü Sağlık Bakanı demeye dilim varmıyor.

Çok uzun olmayan bir süre öncesinde Çevre Bakanlığı da yapan ve bir hekim olan Hakan Dinçyürek’in biyolojik ile kimyasal mücadele arasındaki farkı bildiği ve bu ‘kimyasal mücadeleye geçiyoruz arkadaşlar’ talimatını vermeyeceğinden eminim. Hele hele Başbakan Ünal Üstel’in Sağlık Bakanlığı zamanında biyolojik mücadeleden vazgeçilmediği gerçeği ortadayken.

Sanırım, yine yeni bakanı yanlış yönlendirme, ya da bakanlık kademelerinde ‘uzman biziz’ iddiasıyla işler çevrilme durumu ile karşı karşıyayız.

Hakan Dinçyürek’in, uzun yıllardır devam eden biyolojik unsurlarla sivrisinekle mücadele prensibini terk eden ve AB ülkelerinde sivrsinek mücadelesinde yasak olan zehri yeniden topluma zerk eden Bakan olmak istemediğinden eminim.

29/11/2023 09:35