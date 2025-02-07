Dinçyürek: Bütçemiz hazır…

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin her noktasından depreme dayanıklılığını ölçmek için karot örnekleri alındığını ve sonuçların bir bir gelemeye başladığını söyledi.

Haber Kıbrıs’ta konuşan Dinçyürek, sonuçlara göre 2025 yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile bütçeye konulan “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Master Plan” projesinin ihaleye çıkacağını kaydetti.

Bütçeye 250 milyon TL bir kaynak yaratıldığının altını çizen Dinçyürek bu kaynağın Nalbantoğlu’nda güçlendirme ve yeniden yapılandırma çalışmalarında kullanılacağını ifade etti.