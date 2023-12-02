Dinçyürek: Çocuklar bizim geleceğimizdir

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi olarak geçen yıl başlatılan ağız diş sağlığı tarama ve eğitimlerinin bu yıl da 4 Aralık Pazartesi günü Lefkoşa bölgesindeki ilkokullarda başlayacağını açıkladı.

Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin mobil hizmet aracı ile okullara diş hekimlerimizle 2. sınıf öğrencilerinin muayenelerinin yapılacağını kaydetti.

Muayenelerin yanısıra çocuklara diş fırçalama eğitimi ve diş sağlığı için beslenme eğitimlerinin de verileceğini belirten Dinçyürek, geçen yıl yaklaşık 1500 öğrencinin taramasının yapıldığını, bu yıl da geniş öğrenci grubuna tamamlanması planlanan ağız ve diş taramasının 4 Aralık Pazartesi günü Balıkesir-Meriç Merkez İlkokulu, Cigangir-Düzova İlkokulu ve Değirmenlik İlkokulunda başlayacağını söyledi.

Dinçyürek, çocuklarımızın geleceğimiz olduğunu, tarama çalışmalarının çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda önem arz ettiğini vurguladı.