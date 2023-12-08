Dinçyürek: Çocuklar bizim geleceğimizdir, sağlıklı bireyler sağlıklı bir toplum oluşturur

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Alayköy İlkokulu'nda düzenlenen diş tarama etkinliğine katıldı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından Alayköy İlkokulu'nda erken tanı ve koruyucu hekimlik amacıyla yıllık diş tarama etkinliği düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, etkinlikte çocuklara yönelik sağlık hizmetlerini yakından inceleyerek, projeye destek verdi.

2024 yılında koruyucu hekimlik ve erken tanı konusunda daha etkin çalışmalar yapacaklarını belirten Dinçyürek, çocukların geleceğimiz olduğunu, sağlıklı bireylerin sağlıklı bir toplum oluşturduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, bu tür koruyucu sağlık etkinliklerinin toplum sağlığına yönelik önemine işaret ederek, çocukların erken tanı ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarının önemine işaret etti.

Dinçyürek ayrıca Hedef Hizmet Kulübü Derneği ile birlikte düzenlenen etkinlikte, çocuklara diş macunu ve diş fırçası hediye edilmesi konusundaki katkıları için dernek üyelerine teşekkür etti.

Bakan Dinçyürek, sağlık alanındaki bu tür girişimleri destekleyerek, koruyucu hekimlik ve erken tanı hedeflerinin gerçekleşmesine önemli katkılarda bulunacaklarını ifade etti.

Alayköy İlkokulu ve Hedef Hizmet Kulübü Derneği, Bakan Dinçyürek’in ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, etkinliğin Dinçyürek’in katılımıyla daha da anlam kazandığını ve sağlık alanındaki önemli projelerin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.