Dinçyürek: Değirmenlik Sağlık Merkezi bir buçuk ay sonra tamamlanacak…

Haber Kıbrıs-Özel

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek 6 Şubat depremi sonrasından Dipkarpaz’dan Lefke’ye tüm sağlık merkezlerinin gözden geçirildiğini söyledi. Dinçyürek yapımı devam eden Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin bir buçuk ay sonra tamamlanacağının da haberini verdi.

Haber Kıbrıs’ta konuşan Dinçyürek, tüm çabalarının, halkın güvenilir ve doğru sağlık hizmetini bölgelerinde ulaşabilecekleri şekilde hizmete sunmak olduğunu kaydetti.

Dinçyürek şöyle konuştu:

Biz Değirmenlik’teki sağlık merkezinin depreme dayanıksız olduğunu tespit eder etmez önce boşalttık sonra yıkım sürecini yaşadık.

Bürokratik olarak birçok aşama zaman alıyor. Yeni sağlık merkezini tasarladık finansmanını sağladık izinler alındı ihaleye çıkıldı. Ağustos-Eylül başıydı ihalede sonuçlandı. Bir buçuk aydır tamamlanıp sağlım bakanlığına teslim edilebilecek safaysa geldi.

Başka sağlık merkezlerinde de depreme dayanıklılık konusunda sıkıntılar vardı. Biz bunları da inceledik. Mimar mühendislerimizle. Tadilatlar yaptık.

Dipkarpaz’dan Lefke’ye kadar tüm sağlık merkezleri gözden geçirildi. Bir taraftan mevcut olanları güçlendirdik. Kapalı olanları tadil ettik. Ayrıda yeni sağlık merkezleri de açtık.

Beyarmudu Sağlık Merkezi bunun bir örneği. Bütün cabamız güvenilir doğru sağlık hizmetlerini halkın kendi ulaşabileceği kendi bölgelerinde halkın hizmeti sunabilmektir.